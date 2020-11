A Prefeitura de Volta Redonda anunciou nesta semana os resultados do chamamento público e dos editais de fomento realizados pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) com recursos da Lei Aldir Blanc. A publicação pode ser conferida através do link: linktr.ee/aldirblancvr. Foram mais de 350 inscrições, sendo contemplados 43 espaços e organizações culturais com subsídio mensal no valor de R$ 3 mil a R$ 6 mil, e mais de 300 artistas com os editais de fomento, premiações e contratações de serviços.

A Lei Aldir Blanc (Lei 14.017, de 29 de junho de 2020) é fruto da dedicação e mobilização de agentes culturais comprometidos em todo território nacional. Sua principal função é garantir a subsistência de trabalhadores e espaços da área cultural impactados pela pandemia de Covid-19. Volta Redonda recebeu o montante de R$1.747.365,80. Um valor nunca antes investido na Cultura do Município.

A secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro, afirmou que a Lei Aldir Blanc é um grande passo para avançar com o Sistema Nacional de Cultura e inicia um importante processo de recuperação do setor cultural, mas que muito ainda precisa ser feito, principalmente em relação à capacitação de artistas para participação em editais.

“Apesar de estarmos felizes com o quantitativo de espaços e agentes culturais contemplados, sobraram cerca de 30% dos recursos de vagas que não foram preenchidas. Mesmo com toda estrutura oferecida pela Secretaria Cultura e pelo Conselho de Políticas Culturais, não conseguimos chegar a todos os artistas e muitos agentes não se inscreveram. Para isso a Secretaria de Cultura abrirá um novo edital de fomento nos próximos dias para dar uma última oportunidade a todos”, disse a secretária.

O município cadastrou mais de duas mil iniciativas, espaços, organizações e agentes culturais, um levantamento de dados muito importante para identificar e mapear cada movimento artístico e cultural da cidade que vai gerar um grande mapa da cultura. O cadastro será reaberto nesse novo processo de inscrição no edital e quem não se cadastrou terá uma nova chance de fazer parte do mapeamento.

“O Dia Nacional da Cultura é celebrado no dia 05 de Novembro, neste momento de tanta fragilidade a Cultura tem se ressignificado em todos os sentidos, mas principalmente se mostrou como fundamental companheira nos tempos de quarentena seja num bom livro, em um filme, em uma live ou até mesmo nos games. É notório que sem a cultura nos acompanhando no confinamento não manteríamos a sanidade mental”, comentou Aline.

Para se cadastrar no mapeamento cultural de Volta Redonda basta acessar bit.ly/culturavr. E para acessar todas as informações da Lei Aldir Blanc entre nas redes sociais facebook.com/leialdirblancVR ou instagram.com/leialdirblancvr/.