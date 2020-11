Pensando em dar mais experiência para os pratas da casa que estão estourando a idade no sub-20, a diretoria do Volta Redonda irá emprestar alguns atletas da base para disputarem competições profissionais em outros clubes. Os meias Guilherme Eulálio e Bambam, ambos de 20 anos, foram os primeiros a serem emprestados. Os dois irão disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro pelo Aymorés-MG.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior destacou que o contrato de empréstimo do Eulálio, que acabou de assinar por dois anos com o Esquadrão de Aço, com a equipe mineira irá até janeiro de 2021. Já o de Bambam foi firmado até 20 de dezembro de 2020.

“É muito importante esses atletas que estouram idade e ainda não estão tendo oportunidades no elenco profissional saírem para disputar uma competição profissional, ganhar experiência e voltarem, certamente, mais prontos. Conhecemos a estrutura do Aymorés pela pré-temporada que fizemos na cidade, tem um centro de treinamento excelente que dará totais condições para os atletas continuarem evoluindo”, destacou.

O vice-presidente tricolor ainda ressaltou que existe a possibilidade de outros atletas serem emprestados ao Barra Mansa-RJ para a disputa da Série B2 do Campeonato Carioca.

“Existe uma conversa já em andamento também com o Barra Mansa para que outros atletas disputem a B2 pelo clube. Devemos ter novidades nos próximos dias. A ideia é que uns cinco, seis atletas sejam emprestados para que disputem uma competição profissional, sejam observados e retornem no ano que vem com essa rodagem”, ressaltou.