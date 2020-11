Com 100% dos votos apurados, Volta Redonda ainda não tem seu próximo prefeito definido. Mesmo com 57,2% dos votos válidos, num total de 85.673 votos, o ex-prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) segue com a candidatura sub judice. O resultado, inclusive, aparece no aplicativo Resultado, do Tribunal Superior Eleitoral, como Não Eleito.

Em segundo lugar, com 12,66% dos votos válidos (18.961), ficou Paulo Baltazar (PSD). O prefeito Samuca Silva teve 13.889 votos, num total de 9,27% dos votos válidos.

Conheça como a Câmara de Vereadores será formada:

Renan Cury (SDD) – 3.124

Jari (PSB) – 3.109

Luciano Mineirinho (PSD) – 2.554

Fábio Buchecha (PSC) – 2.503

Paulo Conrado (DC) – 1.948

Dr. Rodrigo Furtado (PSC) – 1.904

Edson Quinto (PL) – 1.895

Lela (PSC) – 1.860

Neném (DEM) – 1.842

Sidney Dinho (Patriota) – 1.779

Betinho Albertassi (PSD) – 1.725

Vair Duré (PSC) – 1.693

Novaes (PP) – 1.682

Temponi (PTB) – 1.561

Rodrigo Nós do Povo (PL) – 1.551

Pastor Washington (Republicanos) – 1.533

Hálison Vitorino (PP) – 1.283

Walmir Vitor (PT) – 1.220

Jorginho Fuede (PSDB) – 1.089

Cacau da Padaria (PMB) – 992

Paulinho AP (DEM) – 753