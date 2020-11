O Volta Redonda está na decisão da Taça Rio sub-20. Com gols de Bebê e Valter o Voltaço empatou em 2 a 2 com o Flamengo e, por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, está classificado para a final do segundo turno do Estadual.

Na busca pelo título inédito, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Botafogo em duas partidas. A FERJ ainda não divulgou a data dos confrontos.

O jogo

A partida semifinal da Taça Rio no CT Carvalheira contou com emoção do início ao fim. As duas equipes buscaram o gol e trocavam muitos passes. Até que, aos 14 minutos, O Flamengo abriu o placar de pênalti, com Richard.

Após o gol dos visitantes, o Esquadrão de Aço tomou conta das ações ofensivas e, de tanto pressionar, empatou aos 33 minutos da primeira etapa. Marcinho cobrou uma falta que explodiu no travessão e, no rebote, Bebê empatou a partida.

No segundo tempo, o Flamengo voltou a estar na frente com um gol aos 36 da segunda etapa. O Volta Redonda seguiu pressionando e conseguiu o empate aos 44 do segundo tempo. Após uma cobrança de escanteio primorosa de Vitinho, o lateral-direito Valter marcou de cabeça o gol do empate e da classificação para a final do Volta Redonda.