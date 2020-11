Policiais civis da delegacia de Barra Mansa, coordenados pelo delegado Ronaldo Aparecido, prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 26), dois homens suspeitos do assassinato de um rapaz, identificado como Juan Pinheiro Barcello Orgal Pinheiro, de 28 anos. O crime ocorreu no último dia 8, na Rua 5, no bairro Boa Sorte, mesmo local em que os suspeitos foram presos. Contra eles, havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça

Segundo o delegado, Juan teria sido assassinado por supostamente ter amigos que faziam parte da facção rival à dos suspeitos do crime. Outros cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo três mulheres e dois homens, foram presos durante a ação. Três menores de idade também foram apreendidos. Todos irão responder por tráfico e associação para o tráfico.

Ainda de acordo com o delegado, todos foram detidos em flagrante. Ele ressaltou que os presos possuem envolvimento direto com o tráfico na Rua 5, no bairro Boa Sorte, onde drogas são vendidas diariamente, inclusive com a participação de adolescentes nos crimes.