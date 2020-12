No próximo sábado (dia 5), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (APAE) promoverá a sua tradicional feijoada, que este ano, será em sistema de Drive Thru. “A feijoada da APAE Volta Redonda é muito tradicional na cidade e sempre teve grandes apoiadores. O momento atual, nos obrigou a remodelar o formato, mas de maneira nenhuma desistir do evento”, argumentou Davi Tedesco, diretor de marketing da associação.

A Feijoada para viagem poderá ser retirada entre 12h às 15h, na própria sede da associação, com o menor contato físico possível com os voluntários. Ao todo serão servidas 350 feijoadas, todas para viagem e os tickets podem ser adquiridos na sede da APAE, na Sessenta, e no Agridoce Hortifruti, no bairro Aterrado, por apenas R$15,00. Quase 100 kg de carne, assim como todos os insumos para a preparação da feijoada, foram doados.

“O ano foi difícil para todas as pessoas e com toda certeza, não foi diferente para a nossa associação. As despesas com folha de pagamento, continuaram e agora vem o 13º salário e precisamos honrar com os nossos compromissos e principalmente com os profissionais que não nos abandonaram neste momento”, explica Dinaldo Oliveira, presidente da APAE Volta Redonda. Mesmo com a pandemia, as atividades não pararam e assim como as escolas regulares, a APAE Volta Redonda também manteve as tarefas de forma online com os assistidos.

Pontos de venda antecipada:

APAE Volta Redonda

Rua Sessenta, 1790 – Sessenta

Dúvidas sobre a feijoada para viagem (24) 98801 2276 – Sheila

Agridoce Hortifruti

Avenida Dezessete de Julho, 276 – Aterrado

Para reserva de tickets (24) 99977-8760