Policiais militares e rodoviários federais apreenderam na tarde desta terça-feira (dia 1º), na Via Dutra, em Piraí, uma caminhonete Amarok clonada. A apreensão ocorreu após a PM receber denúncia de que a caminhonete, com placa de Nova Alvorada do Sul, cidade de Mato Grosso do Sul, estava subindo a Serra das Araras com homens portando fuzis. Um bloqueio foi montado no posto da Polícia Rodoviária Federal no km 227 da Dutra, na cabeceira da Serra das Araras.

Porém, a PM apurou que a caminhonete já havia passado. Os policiais saíram então em busca do veículo pela Dutra, alcançando a Amarok no km 252, perto do acesso ao distrito de Arrozal. A caminhonete era dirigida por um homem de 47 anos. A denúncia sobre homens armados não se confirmou, mas, ao inspecionar o veículo, os agentes descobriram que se tratava de um clone.

A placa original da caminhonete é de Duque de Caxias, onde constava um registro de roubo no dia 24 de outubro deste ano. O motorista foi preso. Caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí, pois em Piraí a sede da delegacia estava sem energia elétrica no momento em que os agentes tentaram fazer a ocorrência. Foto: Polícia Rodoviária Federal