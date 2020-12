Foi publicada nesta sexta-feira (dia 11), no Diário Oficial da União, a Portaria 14.358, que autoriza a Polícia Federal a realizar seu concurso público com 1.500 vagas. O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições será de até seis meses.

A distribuição das vagas, de acordo com os cargos, será a seguinte:

123 postos para delegado

400 vagas para escrivão

84 chances para papiloscopista

893 oportunidades para agente

Em 2018, no último concurso da PF foram oferecidas 500 vagas de nível superior para candidatos de ambos os sexos, com salários entre R$ 11.983,26 e R$ 22.672,48. Os cargos preenchidos eram idênticos, além da função de perito criminal, não prevista no concurso a ser realizado em breve.

As taxas de inscrição, na ocasião, foram de R$ 180 (para agente, escrivão e papiloscopista) e de R$ 250 (para perito criminal e delegado). Aquele seleção ficou a cargo do Cespe/UnB.

Os candidatos tiveram que passar por prova objetiva com 120 questões, prova discursiva, exame de aptidão física, prova oral (apenas para o cargo de delegado), prova prática de digitação (somente para a função de escrivão), avaliações médica e psicológica e avaliação de títulos, apenas para delegados e peritos.

Em outubro deste ano, a Polícia Federal recebeu autorização para nomear 15 candidatos aprovados naquele processo seletivo de 2018 para o cargo de perito criminal federal. Apesar de aprovados, eles não tinham sido classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto na seleção.