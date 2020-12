Policiais Rodoviários Federais, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, apreenderam 30 kg de cocaína, dividida em tabletes de um quilo cada, e 1.053 munições de calibre 7.62, na Via Dutra, em Itatiaia, nesta quarta-feira (dia 9). A apreensão, que terminou com a prisão de três mulheres e um homem, ocorreu no km 318.

Segundo a PRF, uma blitz foi montada após os agentes receberem um informe anônimo, por meio do Disque Denúncia.

Primeiro, um ônibus que fazia a linha São Paulo x Rio de Janeiro foi parado. Nele, os policiais abordaram as três mulheres e encontraram em suas malas de mão os entorpecentes. Cada uma transportava dez tabletes de cocaína. As mulheres, naturais de Duque de Caxias, relataram que seriam pagas para levar a droga até a capital fluminense.

Durante a blitz, os policiais entraram em outro ônibus da linha São Paulo x Rio de Janeiro, onde encontraram, na bagagem de um passageiro, as munições.

Ambas as ocorrências foram encaminhadas à delegacia de Itatiaia, onde os quatro envolvidos ficaram presos em flagrante.