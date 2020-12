Dois homens assaltaram uma loja de roupas na Rua Rio Branco, conhecida como Rua de Lazer, no Centro de Barra Mansa, na manhã desta segunda-feira (dia 14). Segundo informou a Polícia Militar, R$ 15 mil foram roubados. Uma funcionária contou que, além da quantia, três celulares e outros R$ 500 foram levados.

De acordo com relatos dos funcionários, eles foram rendidos e trancados no banheiro do estabelecimento. O circuito interno de monitoramento da loja foi analisado e a PM afirmou que dois suspeitos já foram identificados. No momento desta publicação, eles ainda não haviam sido encontrados. Foto: Reprodução/Street View