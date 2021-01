Conforme a Folha do Aço antecipou na última quinta-feira (dia 31), Erick de Souza Higino foi escolhido para assumir a secretaria municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão de Volta Redonda. O anúncio da confirmação do nome Erick aconteceu na noite de ontem (dia 1º).

Formado em História pela UFRJ (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e com bacharelado em Administração de empresas feito na Unieabeu, Erick Higino ocupava a gerência-executiva do Sul Fluminense do INSS.

A Seplag é responsável por reorganizar a estrutura administrativa municipal e otimizar a gestão pública com práticas de modernização por meio de metas e resultados.

A pasta tem, ainda, como um dos seus objetivos principais, promover a participação e o controle social, bem como coordenar a elaboração e o acompanhamento das peças orçamentárias municipais, como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), com base na transparência pública.