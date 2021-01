Nesta terça-feira (dia 5), o Barra Mansa apresentou mais um jogador para o restante da disputa da Série B2 do Campeonato Carioca. O novo nome é o atacante Vitor, de 20 anos, que tem passagens por Londrina, Maringá-PR, Colorado-PR, PSTC-PR e Always Ready, da Bolívia.

“Estar no Barra Mansa é um privilégio. É uma oportunidade que apareceu em meio a essa pandemia mundial e uma ótima porta que se abriu no mundo do futebol. Gostaria de agradecer a comissão técnica e funcionários, que confiaram no meu trabalho e fazem de tudo para que dentro de campo tudo corra bem. Nosso objetio é conquistar o acesso de divisão e vamos em busca disso”, falou o atleta em sua chegada.

Vitor ainda aproveitou para se apresentar para torcida e explicar como o técnico Luis dos Reis pode aproveitá-lo em campo. “Sou um atacante de velocidade e explosão, e minhas caracterísScas são habilidade, drible em movimento e finalização. Gosto de jogar pelos lados do campo e como meia- atacante. A torcida do Leão do Sul pode esperar de mim muita vontade e empenho dentro de campo”.

O jogador está integrado junto ao elenco do Barra Mansa e regularizado para partida de quarta-feira (dia 6), contra o Campo Grande, no estádio Ítalo Del Cima, em Campo Grande. A partida é válida pela quinta rodada do segundo turno do Estadual.