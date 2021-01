A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Educação, divulgou a lista de nomes que poderão se inscrever para a creche da rede municipal de ensino do município para o ano letivo de 2021. Os matriculados em 2020 terão a renovação de matrícula automática. Já a efetivação de novas vagas e transferência de alunos ocorrerá no período de 25 a 29 de janeiro.

Segundo o secretário de Educação, Fernando Antônio Cabral de Sousa Júnior, foram disponibilizadas 200 vagas geradas pela transição do maternal III para pré-escola. Ainda segundo ele, devido à pandemia do novo coronavírus, a documentação de transferência de alunos regularmente matriculados na rede no ano de 2020 será encaminhada para uma Unidade Escolar próxima de sua residência.

“Com objetivo de garantir a matrícula do aluno e, como medida de proteção contra a doença, os documentos para transferência serão encaminhados pela Unidade Escolar para outras unidades próxima de sua residência no mesmo período que serão efetivadas as novas vagas, 25 a 29 de janeiro”, disse.

Para a efetivação das vagas novas ofertadas deverão ser apresentados os seguintes documentos:

I – Na Educação Infantil, modalidade Creche:

a) 02 (duas) fotos 3×4;

b) Certidão de Nascimento (original e cópia);

c) Comprovante de residência: Conta de luz, água ou telefone (original e cópia);

d) Cartão de Vacinação da criança (original e cópia);

e) Atestado Médico atualizado e aprovado pelo médico Pediatra (após liberação de vaga)

f) Carteira de Identidade do responsável (original e cópia);

g) CPF do responsável (original e cópia);

h) Documento do Conselho Tutelar (caso não seja pai ou mãe);

i) Cartão do SUS (original e cópia);

j) Número do CAD único – NIS;

k) Comprovante de vínculo empregatício

Confira a listagem de nomes clicando no link: https://www.pinheiral.rj.gov.br/conteudo/downloads/oficio-61-divulgacao-das-vagas-de-creche-para-2021.pdf