O corpo do veterinário Cristiano Menandro, morador do distrito da Capelinha, em Resende, foi encontrado na tarde deste domingo (dia 17). Ele foi arrastado pela força da água do Rio Pirapetinga enquanto tentava salvar familiares que estavam se afogando.

Segundo a família, Cristiano estava com outros parentes no rio quando um deles afundou na água. Nesse momento, agiram para salvá-lo. Após o resgate, os familiares perceberam que o veterinário e seu filho também estavam se afogando. A criança foi retirada da água, mas o homem foi arrastado pela correnteza.

O filho de Cristiano e outro familiar retirado do rio estão internados na UTI do Hospital de Emergência de Resende. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento ocorreu devido a uma cheia repentina no rio, provocada por uma tromba d’água em sua nascente.