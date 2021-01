O estado do Rio de Janeiro iniciou a campanha de vacinação na tarde desta segunda-feira (dia 18), com um evento aos pés do Cristo Redentor. A idosa Teresinha da Conceição, de 80 anos, e a técnica de enfermeira Dulcineia da Silva, de 59 anos, foram as primeiras vacinadas em todo o estado.

“Fiquei muito emocionada. Mais feliz da minha vida porque agora posso sair, posso fazer o que quiser. Estou muito bem dentro do abrigo, mas tenho vontade de sair”, celebrou Teresinha, que ainda precisa tomar a segunda dose.

Teresinha vive em um abrigo da prefeitura desde 2015 depois que a casa em que morava, foi demolida pela Defesa Civil por apresentar más condições e estar próxima a um barranco.

A técnica em enfermagem Dulcineia da Silva trabalha há oito meses na linha de frente do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, unidade de referência no tratamento da Covid-19 na capital fluminense. Foto: Reprodução/TV Globo