A Prefeitura de Volta Redonda tem a previsão de receber nesta terça-feira (dia 19), 1.863 doses da vacina contra a Covid-19. Com isso, a vacinação começará nesta quarta-feira (dia 20), às 9h.

O público-alvo nesta primeira etapa, seguindo as determinações do plano nacional e estadual de vacinação, será formado por: 165 pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos, por exemplo; 12 pessoas com deficiência que vivem nas residências terapêuticas; e 1.686 profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

A Secretaria Municipal de Saúde já enviou ofício aos hospitais e unidades de saúde, para que informem o número de profissionais que estão na linha de frente no atendimento a Covid-19. Ajustes poderão ser feitos ao longo desta terça-feira. Segundo a prefeitura, estas mesmas pessoas vacinadas receberão a segunda dose dentro do prazo técnico previsto que é entre o 14° e 28° dia após a primeira dose.

O plano da prefeitura é imunizar toda a população alvo, tão logo sejam ofertadas pelo Governo Federal mais vacinas. A pasta informou que não existe a possibilidade de compra da vacina pelos governos municipais, por determinação das autoridades federais.