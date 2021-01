Hilda Cândida, de 108 anos, seria a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 no município de Rio das Flores, no sul do Rio de Janeiro. No entanto, ela abriu mão do imunizante e preferiu deixá-lo “para alguém mais novo, que ainda pode viver mais”.

Prestes a completar 109 anos — Hilda faz aniversário em março —, a idosa receberia a vacina na terça-feira (dia 19), mas deixou a primeira dose para a enfermeira Cristiane Maria Moreira, de 41 anos, que foi imunizada no Hospital Geral Dr. Luiz Pinto.

“Estou partindo, não quero essa vacina”, justificou a idosa, em entrevista ao jornal O Globo. Para ela, o imunizante deve ser aplicado em quem é mais jovem e vai viver por mais tempo. Hilda sofre com dores nas pernas e mora sozinha no distrito de Manuel Duarte. O neto vive em outra casa no mesmo terreno.

À reportagem, Hilda afirmou que vai continuar mantendo os cuidados de prevenção ao coronavírus, como o distanciamento social e o uso de máscaras de proteção e álcool em gel. Ainda assim, trata a questão com bom humor: “Falar em doença é ruim, por isso eu sempre digo que ela já acabou”.

Desde o início da pandemia, 351 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no município fluminense. Sete pessoas faleceram em decorrência da Covid-19 na região. As informações são da Prefeitura de Rio das Flores.

Em todo o estado do Rio de Janeiro, 486,8 mil pessoas já foram contaminadas pela doença e 28 mil faleceram. A vacinação contra a Covid-19 na região começou na última segunda-feira (dia 18), em cerimônia no Cristo Redentor, um dos maiores pontos turísticos da cidade.

Com informações do Metrópolis