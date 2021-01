Dois suspeitos de um homicídio ocorrido no Açude foram presos nesta quinta-feira (dia 21), no Retiro, em Volta Redonda. Com os homens, detidos numa residência na Rua Caetés, agentes do Serviço Reservado e do Gat da Polícia Militar, encontram dois revólveres calibre 38 e uma pistola .40, além de um Volkswagen Gol clonado.

Segundo a PM, policiais foram até o local averiguar um denúncia. Ao chegarem, montaram um cerco e viram um dos suspeitos, que mesmo armado, correu para dentro da residência, onde o outro envolvido estava.

Com eles, a PM apreendeu uma pistola .40 com 11 munições, dois revólveres calibre 38 e nove munições de mesmo calibre, uma capa de colete balístico com placa de metal, R$ 365 em dinheiro. Em contato com a empresa proprietária do Gol, os agentes constataram o clone, pois o veículo original estava no pátio da companhia, no Rio de Janeiro. Os suspeitos e o material apreendido foram levados à delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado.