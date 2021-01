O atacante Caio Vitor, de 20 anos, acertou o seu retorno ao Volta Redonda para a temporada 2021. Revelado pelo Esquadrão de Aço, o prata da casa estava no Fluminense desde 2019, quando se transferiu após ser um dos destaques do Voltaço na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano.

Caio Vitor se apresentou ao Esquadrão de Aço nesta quinta-feira, dia 21, passou por exames médicos e será integrado ao elenco, participando do treinamento no período da tarde.

“Muito feliz em estar de volta. Hoje retorno mais experiente, após ter jogador por dois anos um grande clube como o Fluminense, e muito motivado para dar o meu melhor dentro de campo, para que, juntos com meus companheiros, possamos fazer que o Volta Redonda tenha uma grande temporada neste ano, conquistando todos os seus objetivos, em especial o acesso à Série B”, destacou o atacante tricolor, que ainda falou sobre o reencontro com Neto Colucci, que também foi o seu treinador no sub-20 do Voltaço.

“Tenho uma relação muito boa com o Neto, que me ajudou muito na minha formação como jogador, e tenho certeza que esta parceria irá refletir dentro de campo. Estivemos juntos em um muito especial da minha carreira, que foi a Copinha de 2019, onde, junto com meus companheiros, passamos por momentos marcantes e conseguimos fazer história”, relembrou.

Com a chegada de Caio Vitor, o elenco tricolor passa a ter 16 atletas formados nas categorias de base do clube. Cenário que o presidente Flávio Horta destaca fazer parte do planejamento pensado pela diretoria para a temporada 2021.

“Ficamos felizes com o retorno do Caio Vitor, um atleta que é formado no clube, passou por todas as categorias de base, e volta muito mais maduro, após dois anos no Fluminense, disputando competições importantes nas categorias de base. Ele se junta aos outros 15 pratas da casa que estão compondo o nosso elenco e que têm toda a nossa confiança, porque acreditamos na qualidade deles e que estão prontos para representar o profissional do Volta Redonda”, afirmou o mandatário tricolor.