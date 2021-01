O Governo do Rio de Janeiro, deu início, nesta segunda-feira (dia 25), à distribuição das doses da vacina Oxford/AstraZeneca. O imunizante saiu da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, para os 92 municípios do estado.

15 mil doses foram destinadas ao Sul Fluminense, divididas entre: 2.960 para Volta Redonda, 1.860 para Barra Mansa, 1.810 para Angra dos Reis, 1.430 para Resende, 1.000 para Barra do Piraí e 270 na cidade de Pinheiral.



O Rio de Janeiro segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, que definiu os públicos prioritários a serem vacinados. Segundo os critérios, o imunizante será destinado aos profissionais da saúde, idosos a partir de 60 anos que vivem em asilos, pessoas com deficiência internadas em unidades terapêuticas e indígenas e quilombolas.