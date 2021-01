O apresentador Fausto Silva irá deixar a Rede Globo, em dezembro deste ano. Faustão, como ficou conhecido ao longo de sua carreira, decidiu, neste fim de semana, não renovar seu contrato com a emissora.

Após 32 anos liderando os índices de audiência, o “Domingão do Faustão” saí do ar. Apesar da saída do apresentador, a marca “Domingão” continua com a Rede Globo.