A Prefeitura de Volta Redonda ampliou o atendimento das cinco Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) de referência para o atendimento dos casos suspeitos de Covid-19 no município. Desde o último dia 16 de janeiro, as unidades dos bairros Siderlândia, 249, São João, Vila Mury e Volta Grande funcionam das 7h às 19h, aos sábados e domingos. As quatro últimas ainda estenderam o horário de atendimento durante a semana, ficando abertas entre 7h e 22h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Albaneia Baylão, a decisão tem como objetivo evitar a sobrecarga na Rede de Urgência e Emergência (RUE) do município. “Além disso, a medida facilita o acesso da população ao atendimento, favorecendo o diagnóstico precoce da doença. A orientação é procurar uma destas unidades ao sentir qualquer sintoma da Covid-19”, disse.

Ela completou que estas UBSFs contam com equipes capacitadas para o atendimento de casos suspeitos da Covid-19. “Os profissionais médicos e de enfermagem estão aptos a fazer a coleta para os exames RT-PCR (detecção direta do vírus em secreção respiratória por meio de um swab nasal) e TR (exame de sangue para detectar anticorpos para os vírus Sars-CoV-2) e também para encaminhar o paciente aos serviços de maior complexidade, caso necessário”, acrescentou Albaneia.

As unidades básicas escolhidas como referência para casos da Covid-19 estão em pontos estratégicos do município de forma que atendem todo território. A UBSF Siderlândia fica na Rua 11, nº 20, e funciona das 7h às 19h, de segunda a domingo. Já as UBSFs da São João, que fica na Rua Araribóia, nº 332; 249, na Avenida Europa, nº 745; Vila Mury, Avenida Amazonas, nº 267; e Volta Grande, na Rua Sargento Paulo Moreira, nº 175, no Santo Agostinho, ficam abertas das 7h às 22h, de segunda a sexta, e das 7h às 22h, aos sábados e domingos.