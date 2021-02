A prefeitura de Volta Redonda começou, nesta terça-feira (dia 2), o pagamento dos 30% restantes dos salários de dezembro de parte de seus servidores. O término da quitação da dívida está previsto para esta quarta-feira (dia 3).

Apesar do pagamento dos 30% que faltavam, a prefeitura segue com dificuldades para quitar os salários dos cargos comissionados do governo anterior que, até o momento dessa publicação, seguiam sem previsão para receber. Conforme a Folha do Aço informou na edição 494, os ocupantes de cargos em comissão da gestão passada, ainda não receberam 50% dos salários de novembro, a parcela integral de dezembro e o 13º, levando um grupo de servidores a acionar o prefeito Neto na Justiça.

O secretário de Fazenda, Erick Higino, afirmou que esses pagamentos dependem dos próximos aportes financeiros a serem recebidos pelo município.