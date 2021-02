Na manhã desta terça-feira (dia 2), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), anunciou o pagamento integral das férias para os professores da rede pública municipal de ensino. O benefício será depositado hoje.

O chefe do Executivo lembrou das dificuldades enfrentadas por todos nos últimos meses. “Apesar da pandemia e das inúmeras dificuldades, é inquestionável a importância e nosso respeito por essa classe. Muitos municípios não estão conseguindo pagar seus funcionários, pois estão encalacrados com dificuldades herdadas de outras gestões, como nós também enfrentamos no início. Mas com planejamento e gestão justinha, estamos sobrevivendo e honrando o compromisso com nossos professores”.

Em seu comunicado, Drable convidou a população para participar de uma carreata em homenagem aos profissionais que atuaram durante a pandemia, com data a ser divulgada em breve. “A todos os profissionais de saúde, do comércio, da limpeza urbana, da manutenção da cidade, do fornecimento de energia elétrica, de água, da agricultura e tantas outras categorias que foram essenciais durante os últimos meses de pandemia para que pudéssemos manter a vida da sociedade em funcionamento. Em meio a tantos problemas, é muito justo que façamos essa declaração de gratidão a eles, que salvaram vidas e que ficaram expostos durante os períodos mais graves”.

Drable concluiu, pedindo a colaboração da população. “A cada dia aprendemos mais sobre superação, trabalho em equipe e respeito ao próximo. Aprendemos sobre amor e solidariedade. E também aprendemos como foi e será fundamental que, com todos os cuidados e pensando no futuro, façamos nossa parte”.