A diretoria do Volta Redonda acertou nesta quarta-feira (dia 10), a rescisão contratual do goleiro Douglas Borges, de 31 anos, que está se transferindo para o Novorizontino-SP.

“Recebemos a proposta do Novorizontino pelo Douglas e, em razão da queda das receitas de transmissão, entendemos que deveríamos conversar. Negociamos então com a equipe paulista e chegamos a um acordo para liberação do atleta. Desejamos muita sorte na sequência da carreira do Douglas, que, durante todos estes anos que esteve no Volta Redonda, foi muito profissional e sempre honrou a camisa do clube” destacou o vice-presidente Flávio Horta Júnior.

Douglas Borges chegou ao Voltaço pela primeira vez em 2012, para a disputa do Campeonato Carioca daquele ano. Entre idas e vindas, o goleiro, que tinha contrato com o clube até final de 2022, defendeu o Esquadrão de Aço em 151 jogos.

Eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca de 2020, Douglas Borges terminou a temporada disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CRB-AL.

“Passei por momentos únicos aqui e sempre tive o carinho de todos no clube, funcionários, diretoria, comissão técnica, jogadores, do Pelé, dos outros goleiros e de toda a torcida. Sou muito grato por tudo o que fizeram por mim durante todos estes anos.Tive uma proposta muito boa do Novorizontino e decidi aceitar o projeto, encerrando o meu ciclo no clube, mas, com certeza, o Voltaço ficará para sempre no meu coração”, declarou Douglas Borges.