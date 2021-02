A prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando a limpeza de córregos do município. A ação teve início esta semana pelo Córrego Cafua, na altura do Jardim Tiradentes, e seguiu para o Córrego Brandão – próximo à entrada do Zoológico, na Vila Santa Cecília. O trabalho vai seguir com objetivo de evitar possíveis transtornos que possam ser causados pelas chuvas de verão.

As equipes da SMI realizam a roçada, capina e retirada de resíduos, utilizando máquinas pesadas para desassorear os córregos. De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, este serviço tem que ser feito de seis em seis meses, mas é preciso a contribuição da população.

“Estamos atuando nesses dois córregos, mas é importante que os moradores colaborem com este trabalho, fazendo o descarte correto do lixo, não despejando entulho nas margens ou diretamente nos córregos, porque na época de chuva isso acaba se tornando um problema. É uma questão de educação e respeito ao meio ambiente”, destacou Poliana, lembrando que o assoreamento prejudica o escoamento da água, provocando o transbordamento de rios e córregos culminando com os alagamentos.

Combate as enchentes

Volta Redonda costuma sofrer com os alagamentos, principalmente nos trechos por onde passam rios e córregos. Buscando amenizar o problema e até solucioná-lo, a SMI tem realizado a desobstrução de galerias, construção de bocas-de-lobo, bueiros e recuperação do sistema de escoamento de águas pluviais.