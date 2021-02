O vereador Vander Temponi (PTB) obteve na última quarta-feira (dia 10), junto à Justiça Eleitoral, parecer favorável à sua prestação de contas. Num primeiro momento, o parlamentar não apresentou as informações necessárias, constando para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como contas não apresentadas.A falta de documentos, levou cartório da 90° Zona Eleitoral a emitir Parecer Conclusivo indicando irregularidades. Enquanto o Ministério Público Eleitoral opinou pela não prestação das contas.

O imbróglio ocorreu porque a coordenação da campanha do parlamentar não identificou as pessoas que contribuíram originariamente para o candidato. “Sem explicitação também destes, o processo de prestação de contas perde em efetividade, obstruindo o cumprimento, pela Justiça Eleitoral”, salientou em sua decisão o juiz eleitoral Marcelo Costa Pereira.

O parecer conclusivo apresentado apontava “irregularidade grave que atinge a confiabilidade das contas e poderiam comprometer a análise destas pela Justiça Eleitoral”, cita a decisão. “Como bem enfatizou o Ministério Público, a ausência de instrumento de mandato poderia gerar o julgamento das contas como não prestadas”, completou. Segundo o juiz Marcelo Pereira, intimidado, o vereador eleito para o primeiro mandato “se manteve inerte e não respondeu ao relatório de diligência no prazo”. Porém, antes do processo ser remetido à conclusão, os documentos solicitados foram anexados pela defesa de Vander Temponi, “restando sanada a única irregularidade apontada no parecer conclusivo e no parecer do Ministério Público Eleitoral”

Quanto às outras inconsistências apontadas no parecer conclusivo, especialmente as relativas aos programas sociais, o magistrado entendeu, conforme indicado pelo Ministério Público Eleitoral, que não se tratam de questões relativas ao processo eleitoral e estão sendo averiguadas pelo Ministério Público Federal. “Isto posto, julgo aprovadas as contas apresentadas pelo candidato a vereador eleito, Vander Temponi Faria, referentes às Eleições Municipais de 2020”, conclui a sentença.

Procurado pela reportagem, o parlamentar fez questão de colocar seu gabinete à disposição da população de Volta Redonda.“Desde a minha posse estou trabalhando. Meu gabinete, mesmo com recesso da Câmara, seguiu aberto e prestando atendimento”, garantiu Temponi. A estreia do empresário do setor de transporte em sessão plenária acontece no dia 22 de fevereiro, quando acontece a primeira sessão ordinária do ano do Poder Legislativo da Cidade do Aço.