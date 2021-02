A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu, na tarde desta sexta-feira (dia 12), Thiago Deodoro Francisco, de 35 anos. Ele é suspeito de assassinar a facadas, em janeiro deste ano, um jovem de 18 anos, na Vila Santa Cecília.

O mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda, foi cumprido na Rua José de Abreu, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa.

Na época do crime, foi especulado que Thiago seria um morador de rua. “A mãe dele tem uma casa. Ele fica na rua algumas vezes, mas ele tem para aonde ir”, explicou o delegado Edézio Ramos. Ainda de acordo com o delegado, a motivação do assassinato “foi aleatória”. “A vítima passou por ele no momento errado”, explicou.