Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, na madrugada de quarta-feira (dia 17), após provocar um acidente na altura do km 256 da Via Dutra, em Pinheiral. Um HB 20 dirigido por ele colidiu com um Renault Sandero, que capotou.

Segundo a PRF, o motorista do Sandero, de 43 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Já o condutor do HB 20, não se feriu e foi reprovado no teste do bafômetro, sendo preso em flagrante. Ele foi levado à delegacia de Pinheiral. Foto: PRF