O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, confirmou na tarde desta segunda-feira (dia 1º) o recebimento de uma emenda parlamentar da bancada federal do Rio de Janeiro, no valor de R$ 860.436,00, para a reforma do galpão da linha férrea, localizado na altura do bairro Roberto Silveira, onde está prevista a criação de um centro gastronômico e cultural.

Segundo o chefe do Executivo, essa emenda foi pleiteada pelo deputado Sóstenes Cavalcante. “A bancada, na sua emenda de 30 milhões, destinou a cidade esse montante de 860 mil. Barra Mansa é a única cidade do Sul Fluminense a receber o recurso oriundo de bancada, o que demonstra que o município goza de prestígio, respeito e conhecimento dentro do Congresso Nacional”, revelou Drable, acrescentando que as obras do Pátio de Manobras estão dentro do cronograma.

“Nós teremos uma nova disposição dos equipamentos viários da cidade. Além disso, nós teremos também a reprogramação visual que contará com plantio de palmeiras imperiais, novos jardins, gramados, estacionamentos e também esse equipamento maravilhoso que vai ser o Centro Gastronômico de Cultura no antigo galpão de manutenção das locomotivas”.