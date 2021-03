Atuando em seus domínios após quase um ano, o Volta Redonda empatou em 2 a 2 com o Madureira nesta quarta-feira (dia 3) no Raulino de Oliveira.

O confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2021 teve os gols do Esquadrão de Aço marcados por Alef Manga, aos dois minutos da primeira etapa e João Carlos, aos 30 minutos da etapa final. Os gols dos visitantes foram marcados por Bruno Oliveira e Rodrigo Yuri.

O próximo confronto do Esquadrão de Aço será novamente em casa, neste sábado (dia 6), às 21h, diante do Vasco da Gama.

O jogo

O Volta Redonda iniciou dominando as ações da partida desta quarta-feira (dia 3) no Raulino de Oliveira. Prova disso foi que, logo aos dois minutos da etapa inicial, abriu o placar com Alef Manga.

Após grande trama coletiva pelo lado esquerdo envolvendo Luiz Paulo, Gabriel Silva e Luciano Naninho, a bola chegou até o camisa 11 do Esquadrão de Aço que não perdoou, marcando o primeiro gol do Voltaço no Carioca 2021.

O ímpeto do Volta Redonda seguiu nos minutos seguintes. Aos 10, Gabriel Pereira levou perigo em uma cabeçada. Aos 12, foi a vez de Luciano Naninho arriscar de fora da área e quase marcar.

Aos 18, mais uma chance claríssima. E novamente com ele, Alef Manga, que acertou um chute incrível no travessão depois de um lançamento primoroso de Luciano Naninho. Ao todo, na primeira etapa, o Volta Redonda finalizou mais de dez vez ao gol do Madureira.

Na etapa final, as duas equipes voltaram com as mesmas propostas, porém, o Volta Redonda não conseguiu concluir suas superioridade em gols. E acabou sofrendo o gol de empate do Madureira em uma bela cobrança de falta aos 25 da segunda etapa de Bruno Oliveira.

A partir do empate do Tricolor Suburbano, a partida ficou aberta e o Esquadrão de Aço ficou novamente a frente do placar, marcando com João Carlos. Que recebeu na área e, aos 30 minutos, com a sua especialidade, cabeceou para o fundo das redes.

Não demorou muito para que o Madureira empatasse novamente a partida com o gol de Rodrigo Yuri. Mas o jogo seguiu movimentado, com chances para as duas equipes.

Alef Manga, aos 40 minutos, obrigou o goleiro visitante a uma grande intervenção e aos 47, foi a vez de Andrey, o Paredão de Aço fazer uma defesa que decretou o 2 a 2 no placar.