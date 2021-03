O nadador Arthur Pedroza concluiu, em 23 horas e 19 minutos, o percurso de 82,5 km ao redor da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Arthur largou às 4h do Abraão, acompanhado de sua equipe de apoio, composta por três lanchas, um Jet Ski e um caiaque. Em uma das embarcações estava a equipe de filmagem que irá produzir um documentário sobre a prova, que é parte do evento “Desafio dos Reis”.

Segundo a esposa do atleta, Luciana Moreira, de 30 em 30 minutos, Arthur fazia a reposição de líquidos e, a cada duas, a alimentação sólida. “É uma alimentação rica em carboidrato e o mais natural possível, opto por alimentos sem corantes nem conservantes”.

A maior dificuldade encontrada pelo atleta foi na parte de fora do percurso. “Peguei muita correnteza contra nas pontas e isso gerou um cansaço bem grande no início, nos primeiros 30 quilômetros já foi bem desgastante entre o farol do Castelhanos e a Ilha dos Dragos pegamos um mar bem agitado. É uma prova que leva muitas horas e por isso a necessidade de estar focado, é um desafio mental também, passa muita coisa na cabeça mas o principal é manter o ritmo, e a frequência de braçadas”.

A chegada de Arthur também foi no Ilhota do Abraazinho e marcada com muita emoção. Ele impressionou até mesmo a equipe que o acompanhou, realizando a prova sem parar para descansar e batendo recordes. “Artur é um exemplo de determinação, técnica e talento”. Declara Miguel Veiga, idealizador do projeto.