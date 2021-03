Com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, Volta Redonda vence Portuguesa-RJ no Luso Brasileiro e assume liderança do Campeonato. O artilheiro João Carlos marcou o gol da partida!

Agora, o Voltaço vira a chave e foca na Copa do Brasil, quando, na quarta-feira (dia 17), às 15h30, enfrenta o Castanhal-PA pela primeira fase da competição.

Já pelo Estadual, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (dia 20), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Macaé.

O jogo

Os donos da casa começaram assustando com Chay, que arriscou da entrada da área, mas Andrey se esticou todo para fazer a defesa e evitar o gol adversário.

Após o susto inicial, a partida ficou equilibrada, porém, aos 30 minutos de jogo, o atacante MV parou um contra-ataque do adversário, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o Esquadrão de Aço pressionou o adversário em busca do gol e criou duas grandes chances. Na primeira, Luciano Naninho bateu da entrada da área e a bola saiu muito perto do gol. Na segunda, Alef Manga bateu cruzado, mas o goleiro adversário interceptou o lance antes de João Carlos, que vinha fechando livre na segunda trave.

Nos minutos finais da primeira etapa, a Portuguesa iniciou uma pressão em busca do gol, mas parou em Andrey, que fez duas grande defesas, evitando o gol adversário.

Na volta do intervalo, o artilheiro João Carlos teve a sua primeira chance de finalizar na partida. E não desperdiçou. Luciano Naninho bateu escanteio e o camisa 9 cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar aos nove minutos da segunda etapa.

A partir do gol, a partida ficou aberta. A Portuguesa se mandou em busca do empate e o Voltaço ficou com os contra-ataques. Em um deles, Gabriel Pereira recebeu em velocidade e bateu na saído do goleiro, que fez grande defesa.

Minutos depois, aconteceu um lance polêmico. Emerson Jr. cruzou para João Carlos, que desviou para o gol, mas Negueti fez grande defesa. No rebote, a bola ia sobrando para o camisa 9, mas o goleiro adversário puxou o pé do atacante, que caiu na área, mas o árbitro do jogo não marcou nada.

Após os 30 minutos, a Portuguesa-RJ passou a ficar com mais posse de bola, porém, com a defesa bem postada, o Volta Redonda ia afastando o perigo. Até que, após um bate e rebate, Douglas Skilo finalizou e Andrey fez grande defesa, assegurando a vitória tricolor.