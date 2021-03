Com muita raça para superar a desvantagem numérica de um jogador a menos desde os 30 da primeira etapa, o Volta Redonda venceu a Portuguesa-RJ e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Vitória que o comandante Neto Colucci fez questão de dedicar ao ex-presidente Maurício Monteiro, o Porreca, que faleceu na manhã de domingo, horas antes da bola rolar no Luso Brasileiro.

“Antes de falar da vitória, gostaria de dedicá-la ao nosso ex-presidente Porreca, que, infelizmente, nos deixou nesse domingo. Todos que trabalharam com ele sabem da importância dele para o clube. Nosso time mostrou hoje o que você foi dentro do clube. A força que tivemos para superar as adversidades, lembra muito a sua. Esta vitória foi para você e toda a sua família”, destacou.

Já falando sobre a vitória tricolor, Neto Colucci exaltou a raça que os jogadores do Voltaço tiveram para superar a desvantagem numérica e conquistar a vitória.

“Vencer este jogo mostra o quanto estamos preparados fisicamente. E vale destacar também que, mesmo com um a menos, não abdicamos de jogar, porque quando tínhamos a bola, jogamos também. Fomos premiados com um gol do João Carlos, que é um atleta que se dedica muito nesta bola aérea, e ainda conseguimos criar outras chances de gol. Tenho também que dedicar esta vitória para a Comissão Técnica e os funcionários do clube, que trabalham incansavelmente todos os dias. Hoje mostramos a força do Volta Redonda dentro e fora de campo” afirmou.

Sem muito tempo para descansar, o Volta Redonda já viaja para Castanhal-PA, onde fará a sua estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (dia 17), às 15h30.

“Tínhamos esta consciência de que faríamos um jogo desgastante contra a Portuguesa. Ficou ainda mais difícil pelo fato de jogarmos com um a menos. Mas já montamos um planejamento para recuperar os atletas. O nosso nutricionista Elton programou uma alimentação especial, temos o recovery para nos ajudar nesta recuperação para que possamos estar preparados para guerrear mais uma vez e trazer esta classificação, que é muito importante financeiramente e esportivamente falando” projetou.