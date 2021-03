O senador Major Olímpio (PSL) teve morte cerebral na tarde desta quinta-feira (dia 18), após ter sido internado em decorrência da Covid-19. Ele estava num hospital privado de São Paulo desde o dia 2 de março. A família do senador divulgou a informação nas redes sociais.

“Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olímpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmar o óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil”, diz a conta do parlamentar no Twitter.

Major Olímpio havia sido transferido para a UTI no dia 5 de março, três dias depois de ser hospitalizado. No dia 4, o senador havia afirmado que seu quadro estava “melhorando satisfatoriamente”. O senador deixa esposa e dois filhos. Antes de ingressar no PSL, em março de 2018, o senador já havia passado pelo Partido Verde, PDT e Solidariedade.