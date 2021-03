Após bater a marca de 100 mil atendimentos em mutirões, o Detran.RJ promove, no próximo sábado (dia 20), o 21º mutirão desde o início da pandemia. Serão oferecidas 7,1 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, em 48 unidades espalhadas em todas as regiões do Estado do Rio. Para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio.

Para ser atendido, o usuário deve agendar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042 (das 6h às 21h). As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quinta-feira (dia 18).

“Com os mutirões aos sábados, estamos compensando o período em que os serviços tiveram de ser suspensos em função da pandemia. Além disso, o usuário tem a possibilidade de realizar o serviço no fim de semana. Sem descumprir os protocolos de saúde, já disponibilizamos milhares de vagas extras à população”, declarou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, que prometeu dar continuidade às ações. “Faremos mutirões até reduzir a demanda represada”, concluiu.

Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria e alteração de dados serão disponibilizados das 10h às 16h, nos seguintes postos: Sede (Centro do Rio), Barra da Tijuca, Center Shopping, Jacarepaguá, Detran Sul-Gávea, Largo do Machado, Américas Shopping (Recreio), Vila Isabel, Campo Grande, West Shopping, Itaguaí, Méier, Penha, Sulacap, Via Brasil, Ilha do Governador, Itaboraí Plaza, Niterói (Fonseca), Niterói Shopping, São Gonçalo (Neves), Belford Roxo, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, Magé, Araruama, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras Campos dos Goytacazes, São Fidélis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Barra Mansa, Resende e Volta Redonda.

Para quem precisa fazer transferência de propriedade, jurisdição ou município, os postos disponíveis para agendamento são: Barra da Tijuca, Vila Isabel, Haddock Lobo, Parada de Lucas, Campo Grande, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, São Gonçalo, Reduc, Itaboraí, São Pedro da aldeia, Búzios, Macaé, Casimiro de Abreu, Campos II Valença, Cachoeira de Macacu e Cordeiro. O atendimento será das 8h às 16h.

O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e aglomerações neste período de pandemia. O departamento pede que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.

