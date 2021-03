O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou, na manhã desta sexta-feira (dia 19), que bairros dependentes das elevatórias 1 e 2 do São Geraldo podem ficar sem água. Por volta das 22h50 desta quinta-feira, as elevatórias desligaram devido a uma oscilação da tensão, indicando ausência de fase no sistema por parte da concessionária de energia.

O Saae-VR registrou três protocolos em caráter de urgência junto à concessionária, mas até o momento o problema ainda não foi solucionado. Os principais bairros afetados no abastecimento de água são: Jardim Vila Rica, Jardim Tiradentes, Casa de Pedra, Jardim Belvedere, Vivendas do Lago, Vista Verde, Roma I e Roma II.

No fim da manhã desta sexta-feira (dia 19), o diretor-executivo do Saae, Paulo César de Souza, informou que a autarquia, com ajuda da concessionária de energia elétrica, terminou o reparo das elevatórias. “Terminamos com ajuda da Light o reparo do sistema elétrico de bombeamento do São Geraldo. Já ligamos e vamos alimentando gradativamente”, esclareceu.