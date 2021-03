Policiais civis de Angra dos Reis prenderam, nesta terça-feira (dia 23), um homem acusado de tentativa de homicídio. Segundo as investigações, ele é integrante da organização criminosa que controla o tráfico de drogas no bairro Perequê, em Angra dos Reis, Região da Costa Verde.

De acordo com os agentes, na última quinta-feira (dia 18), o autor tentou matar uma adolescente depois de imobilizar, amarrar e colocá-la em um carro, alegando que ela teria passado informações sobre a facção. Durante o percurso, a vítima conseguiu se desamarrar, pegou a arma do bandido, que estava no banco do carona, efetuou um disparo contra ele, saltou do veículo em movimento e correu para uma mata.

Ainda segundo os policiais, logo após ser ferido no rosto pelo tiro, o bandido deu entrada em um hospital e foi operado. A adolescente permaneceu escondida na mata por dois dias e depois comunicou aos policiais o acontecido, alegando que o verdadeiro motivo do atentado foi o fato de não ter aceitado as investidas amorosas do traficante. Após ouvir a vítima e analisar as provas, o delegado de Angra dos Reis, Vilson de Almeida, solicitou a prisão preventiva do autor.

De acordo com as investigações, o homem já possui anotações criminais por tráfico de drogas e roubo. Ele foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.