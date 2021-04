O investimento de aproximadamente R$ 400 mil que a Federação Paulista de Futebol (FPF) prometeu ao prefeito Neto (DEM) para custear 10 leitos de UTI em Volta Redonda ainda não se concretizou. O processo de compra de respiradores e monitores cardíacos está na fase de cotação de preços.

A informação foi publicada na tarde desta quinta-feira (dia 1º) pela jornalista Marília Ruiz, do portal UOL. Na semana passada, depois de negociações e idas e vindas, dois jogos do Campeonato Paulista foram marcados para Volta Redonda, fugindo da proibição do Governo de São Paulo para a realização de partidas de futebol durante a fase emergencial da quarentena. Em troca de usar o estádio Raulino de Oliveira para Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras, a Federação Paulista ofereceu-se para custear 10 leitos de UTI para a Cidade do Aço.

Uma semana depois da realização das partidas, o valor de R$ 400 mil ainda não foi desembolsado. “Estamos recebendo os orçamentos para poder entregar a doação. Não terá nenhuma cerimônia ou coisa parecida. O importante é que vai ajudar”, confirmou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

Para jogar em Volta Redonda, os clubes paulistas não pagaram aluguel do estádio, mas apenas os custos operacionais das suas partidas. “Em contrapartida por receber esses dois jogos, a Federação Paulista de Futebol vai doar equipamentos necessários para montagem de dez leitos de UTI (dez respiradores e dez monitores) para tratamento de pacientes com a covid-19. A realização dos dois jogos seguirá todos os protocolos já adotados para as partidas do campeonato Carioca”, afirmou o prefeito Neto em ofício na semana passada.

Procurada, a Prefeitura de Volta Redonda confirmou que a doação dos leitos pela FPF como contrapartida por receber os jogos do Paulista ainda não foi entregue, mas que o negócio deve ser concluído brevemente.

“Estamos em contato direto com a FPF, nossa relação é muito boa. Quando assumimos a prefeitura, a cidade tinha 5 leitos de UTI para Covid. Já conseguimos chegar a 16. Só a doação da FPF é o dobro do que tínhamos no começo do mandato. Se pudéssemos, faríamos 10 parcerias com eles”, disse ao UOL Rafael Paiva, secretário de Comunicação do Palácio 17 de Julho.

Partidas de times de outros estados em todo o território Fluminense estão proibidos. Volta Redonda, no entanto, segue recebendo jogos do Campeonato Carioca. Nesta semana, por exemplo, foram dois jogos: Vasco 1 x 1 Fluminense e Flamengo 3 x 0 Bangu.

Por falar no atual Campeão Brasileiro, no início da noite de ontem (dia 31), dezenas de pessoas se aglomeraram na porta de um hotel na Vila Santa Cecília para saudar Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Diego e cia. Apesar da presença da Guarda Municipal, a fiscalização não impediu que muitos torcedores do Flamengo não estivessem sem máscaras, conforme determina o decreto municipal.

Logo mais, às 18h, será a vez do Voltaço receber o Boavista no estádio Raulino de Oliveira.

De acordo com o Painel Coronavírus, da secretaria de Estado de Saúde, Volta Redonda registra 567 mortes por Covid-19.

Foto: Divulgação PMVR