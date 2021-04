O Brasil imunizou 12% da população apta a receber a vacina contra a Covid-19. A população adulta brasileira corresponde a 163.981 milhões de pessoas e, segundo os dados mais atualizados do painel Monitora Covid, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), até terça-feira (dia 7), 19.911.946 milhões de pessoas haviam recebido a primeira dose da Coronavac ou da Covishield – marcas disponíveis no país.

Na última semana, o país aplicou por dia uma média de 510.952 unidades da primeira dose do imunizante. Se a campanha de vacinação se mantiver nesse ritmo, 25% da população adulta estará vacinada em até 41 dias.

Quando falamos de segunda dose, o número de adultos vacinados é menor. Cerca de 3,4% da população brasileira – 5.567.096 pessoas – com mais de 18 anos recebeu a imunização completa contra a Covid-19. As fabricantes recomendam que sejam aplicadas duas doses da Coronavac ou da Covishield.

Vacinação em crianças

Na corrida contra o tempo para encontrar uma arma que vença a Covid-19, as farmacêuticas centralizaram seus estudos clínicos na população adulta, e mais vulnerável à doença. Ainda não há previsão de quando as vacinas disponíveis no Brasil poderão ser utilizadas em crianças e adolescentes, mas testes visando esse público já começaram a ser realizados.

Um estudo clínico da farmacêutica Sinovac Biotech, criadora da Coronavac, mostrou que a vacina contra o coronavírus da empresa provocou reações imunológicas em crianças e adolescentes. Os testes, ainda iniciais, foram feitos com mais de 500 crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Metade deles recebeu placebo e a outra metade, duas doses médias ou baixas da vacina. A resposta imunológica encontrada pelos pesquisadores foi maior que a documentada entre adultos de 18 a 59 anos e em idosos.

Já a Universidade de Oxford informou ter decidido interromper o ensaio clínico que avaliaria a segurança e eficácia de sua vacina contra Covid-19 em crianças e adolescentes até que obtenha mais dados sobre os casos de coágulos sanguíneos relatados por ao menos 30 adultos que receberam doses do imunizante. Na nova etapa do estudo, os pesquisadores esperam avaliar os benefícios da vacina em 300 voluntários do Reino Unido, com idades entre 6 e 17 anos.

Com informações do Metrópoles