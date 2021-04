O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), participou na manhã desta quinta-feira (dia 8) junto com o governador do Estado, Cláudio Castro, da assinatura do convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que aconteceu no Salão Nobre do Palácio Guanabara. A cerimônia de Assinatura de Convênios entre o Governo do Estado, através do DER-RJ, e as Prefeituras dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro, visa a realização de obras de infraestrutura nas cidades.

“Hoje é diretamente do Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, que anuncio que acabei de fazer a assinatura de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), que será de grande importância para que possamos fazer a melhoria na infraestrutura das vias da nossa cidade. Agradeço ao Governador Cláudio Castro, assim como, ao amigo e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca por toda contribuição para a nossa cidade e a toda a equipe Governo do Estado, por contemplar os nossos municípios. Ao investirmos na recuperação da malha rodoviária também estaremos contribuindo consequentemente, na atração de novas empresas e gerando empregos para a população. Aliás, a ideia é exatamente essa melhorar a via principal de acesso da cidade e também a de locais como o Pólo Industrial e do Loteamento do Parque Maíra”, disse o prefeito Ednardo Barbosa.

Em seu discurso o governador falou da importância das vacinas e também dos investimentos para combater a fome e o desemprego.

“Temos investido em vacinas e uma delas é a da Saúde, a que é dada no braço, a que temos cobrado do Governo Federal e, temos conquistado distribuir aos municípios em menos de seis horas. A segunda vacina é a contra a fome e o desemprego, esse lado terrível da pandemia. Essa vacina, além das decisões equilibradas que sempre devemos tomar e vivemos semanalmente na agrura de tomar, que impacta na vida das pessoas, necessitam de um investimento forte. Mesmo com a capacidade financeira que já é difícil, temos a necessidade de fazer investimentos para que a gente melhore a infraestrutura, para que a gente gere empregos e renda”, disse o governador Cláudio Castro.