O caminhoneiro Renato Aparecido de Paula, de 43 anos, foi assassinado a tiros na tarde de sábado na Rua 13, no bairro Freitas Soares, em Porto Real. Segundo apurou a Polícia Militar, Renato dirigia um caminhão de mudanças e havia acabado de finalizar um trabalho quando um carro branco emparelhou ao lado do veículo dele.

Dois criminosos encapuzados e de roupa camuflada saíram do carro, subiram na boleia do caminhão e atiraram diversas vezes na vítima. A PM informou que o carona levou um tiro de raspão no braço. Segundo aos policiais, Renato tinha sete anotações criminais. Até o momento, não há suspeitos do crime.