Com mais cinco óbitos confirmados, na tarde desta quinta-feira (dia 15), Volta Redonda chegou a um total de 665 vítimas para a doença. As informações são da Secretaria de Saúde. De acordo com o painel de monitoramento do governo do Estado, já são 679 mortes.

O município tem 85% dos leitos públicos de UTI e 76% das enfermarias ocupadas. A rede privada tem 54% das UTIs e 44% dos leitos clínicos em uso. São 24.545 casos confirmados. 51.111 exames, divididos entre swab e antígeno, foram realizados na cidade.

Até esta quinta-feira, a Cidade do Aço aplicou 61.061 doses de vacina contra a doença, sendo 44.559 de primeira e 16.502 de segunda dose.