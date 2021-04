Policiais federais da delegacia de Volta Redonda, com o apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cumpriram, na manhã desta quinta-feira (dia 14), dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal de Resende com o objetivo de encerrar as transmissões clandestinas de duas rádios piratas, localizadas no Bairro Cidade Alegria, em Resende.

De acordo com a PF, no endereço de uma das rádios, a “Viva”, foram apreendidos equipamentos e outros materiais relativos à transmissão. No momento da diligência, a emissora estava funcionando, mas sendo operada de forma remota.

A rádio “Interativa FM”, não foi localizada, pois a Anatel não conseguiu captar seus sinais. No bairro, os agentes não viram cabos e antenas que levassem ao endereço da emissora.

As investigações continuarão e, casos os responsáveis pelas operações das duas rádios sejam encontrados, poderão responder pelo crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, com pena prevista de dois a quatro anos de prisão.