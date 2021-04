Policiais militares apreenderam na noite desta quarta-feira (dia 14) em Volta Redonda, um revólver calibre 38 e uma réplica de pistola. Ambos estavam no interior de um Ônix localizado na Avenida General Euclides Figueiredo, no Retiro. O dono do carro, Wellington Willian da Silva, o Ratinho, de 31 anos, não estava no local quando os policiais revistaram o veículo. Eles foram autorizados pela mulher dele, Marissol Teixeira da Rocha, de 22 anos.

Segundo os policiais, teria sido neste Ônix que, no início deste mês, uma arma foi exibida por um homem ao passar em frente ao posto da PM e por uma viatura da corporação, em Pinheiral. O vídeo foi reproduzido em redes sociais. O Ônix foi encontrado após uma denúncia recebida pelo Ciosp. A ocorrência estava sendo feita na delegacia de Volta Redonda quando os agentes souberam que Wellington estava a caminho de casa.

Ele foi localizado na Avenida Paulista, onde foi detido. Na delegacia de polícia, Wellington foi indiciado por posse ilegal de arma de fogo, ficando preso em flagrante. A mulher dele, que também foi conduzida à delegacia pelos agentes, foi ouvida como testemunha e liberada. O Ônix também ficou apreendido.