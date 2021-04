A Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) doou, hoje (diia 20), 4 mil testes rápidos de Covid-19 (anticorpos IGG/IGM) para o município de Pinheiral. Esta já é a quarta doação no intervalo de 20 dias: também receberam testes a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a Fiocruz e a Prefeitura de São Mateus (ES).

O material foi abandonado no Porto do Rio de Janeiro após importação e está sendo doado para diversos órgãos públicos de saúde. Ressalta-se que os kits são armazenados em local refrigerado de acordo com as normas técnicas e orientações nas embalagens.

A Alfândega da Receita Federal no Porto do Rio de Janeiro atua focada nas boas práticas de desenvolvimento e melhorias na rastreabilidade e identificação dos produtos perecíveis de demanda pública de saúde. O trabalho integrado desde a apreensão permite à gestão de mercadorias uma destinação mais rápida dos produtos sensíveis. Além de conseguir celeridade no aproveitamento das apreensões, facilita a área de logística para receber novas importações que demandam os mesmos cuidados.

Segundo o Delegado da Alfândega, “a Receita Federal tem atuado efetivamente de diversas formas para auxiliar as administrações públicas municipais, estaduais e federal no combate aos efeitos da pandemia. Além das doações em quantidades expressivas de produtos e equipamentos hospitalares apreendidos, diversas medidas aduaneiras simplificaram e agilizaram a liberação desses itens importantes ao enfrentamento da Covid-19.”

Receita de Saúde

Com o valor arrecadado em Imposto de Renda Pessoa Física em 2020 no Brasil, é possível comprar mais de 75 milhões e 600 mil doses de vacina contra Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde.