Um jovem de 20 anos que conduzia uma moto Honda CB 300 ficou ferido após colidir com um carro, nas proximidades da Ilha São João, na manhã desta quinta-feira (dia 22). Segundo informações, ele teria tentado uma ultrapassagem pela direita enquanto carro fazia uma conversão.

O rapaz foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital São João Batista, que ainda não deu detalhes a respeito do seu estado. De acordo com testemunhas, ele apresentava escoriações na face e no tórax, além de um corte em uma das mãos. A vítima não teria Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ainda de acordo com as primeiras informações.