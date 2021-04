A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, abriu um cadastro online para que pessoas com comorbidades possam se vacinar contra Covid-19 na cidade. A previsão é que o grupo receba a primeira dose do imunobiológico assim que novas doses sejam enviadas ao município. Em paralelo, a imunização prossegue na população acima de 60 anos.

O cadastro deve ser feito por todas as pessoas com comorbidade e outros grupos prioritários – inclusive gestantes -, abaixo dos 60 anos, no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br na aba “Coronavírus – informações e vacinação” ou pelo link: https://bityli.com/0L6ot. É preciso inserir o número do CPF, informar a comorbidade que possui e preencher os dados pessoais.

Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, entre as comorbidades que podem ser apontadas no cadastro estão: neoplasias, diabetes, doenças renais, anemia falciforme, doenças pulmonares crônicas graves, imunossuprimidos (pacientes transplantados, com HIV ou câncer), obesidade com IMC acima de 40, cardiopatas graves e com hipertensão arterial, por exemplo.

O grupo prioritário inclui profissionais de Saúde e da Educação, portadores de Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, integrantes das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, trabalhadores de Transporte, Portuários, Limpeza Urbana, Industriais, gestantes, lactantes e puérperas (mulheres que deram à luz há menos de 45 dias).

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, ressaltou que a realização do cadastro serve para organização do esquema vacinal nos próximos meses, e não quer dizer que a pessoa que se submeter ao cadastro receberá o imunizante assim que se inscrever.

“O cadastro não significa que a pessoa que o fizer vai ser vacinada imediatamente. As pessoas que se inscreverem serão contactadas conforme a vacina for chegando. A convocação para a vacina poderá ser feita individualmente ou pelos canais de comunicação da Prefeitura”, explicou Vasconcellos.

“É muito importante que o telefone de contato seja preenchido corretamente, para que as pessoas sejam contactadas, aos poucos, conforme a vacinação for avançando”, frisou o coordenador da Vigilância em Saúde.

Vacinação em Volta Redonda

Desde o início da campanha de imunização contra a Covid-19, 49.384 pessoas receberam, pelo menos, a primeira dose da vacina na cidade. Outras 21.074 receberam a dose de reforço. Um total de 70.458 pessoas vacinadas. O ritmo de vacinação depende da entrega de doses pelo Ministério da Saúde.

As informações sobre a vacinação em Volta Redonda podem ser conferidas através das redes sociais oficiais da prefeitura (@PrefeituraVR/prefeitura.vr) e o site.