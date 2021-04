O prefeito Neto (DEM) recebeu na manhã desta terça-feira (dia 27), na Ilha São João, a primeira dose da vacina AstraZeneca. A prefeitura realizou um drive-thru para pessoas com 64 anos ou mais, de 8h30 às 16h, com atendimento exclusivo para a primeira dose da AstraZeneca (Oxford).

Segunda dose atrasada

A município de Volta Redonda é, no momento, um dos três que teria suspendido a aplicação da segunda dose da Coronavac, segundo informações do G1. A matéria mostra que o Ministério da Saúde admitiu, na segunda (dia 26), que existe dificuldade no fornecimento do imunizante e já admite mudar a orientação para que os municípios guardem o necessário para garantir a segunda dose.

Foto: Evandro Freitas