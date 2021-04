Em busca da vaga na decisão do Campeonato Carioca 2021, o Volta Redonda recebe o Flamengo neste sábado, dia 1, no estádio Raulino de Oliveira, pela primeira partida da semifinal. Após uma semana cheia de treinamentos, o comandante Neto Colucci destacou a importância de conseguir um bom resultado nos primeiros 90 minutos do confronto.

“Semifinal é uma competição à parte, da qual temos a vantagem de fazer o primeiro jogo em casa. Precisamos entrar em campo para buscar a vitória e, consequentemente, uma vantagem para o jogo de volta no Maracanã. Trabalhamos forte esta semana e estudamos bastante o time do Flamengo, até porque uma coisa é você enfrentar o adversário e outra é você só ver os jogos deles. Então vamos conseguir tirar um parâmetro muito bom desse jogo passado. Esperamos fazer um grande jogo e sair com a vitória, que é muito importante para a gente”, destacou.

Invicto no Raulino de Oliveira neste Estadual, o Esquadrão de Aço está desde 2019 sem ser derrotado no estádio. O último revés foi para o Ypiranga-RS por 2 a 1, no dia 1 de junho de 2019, pela Série C daquele ano. Deste então, foram 16 jogos, com dez vitórias, seis empates, 27 gols marcados e 12 sofridos.

“Jogando em casa ficamos mais confiantes. Conhecemos os atalhos do campo, a velocidade do gramado, a profundidade e largura do campo e isso é um ingrediente a mais para que a equipe possa se sentir mais confiante e buscar a vitória”, afirmou Neto Colucci.

Para este confronto, o Volta Redonda terá o desfalque do lateral-direito Oliveira, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Em contrapartida, o técnico Neto Colucci terá o retorno do atacante MV, que está liberado pelo Departamento Médico do clube e foi relacionado para a partida.